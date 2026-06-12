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Capital et race

Sylvie Laurent

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L'histoire démythifiée des Etats-Unis sous le prisme du "capitalisme racial" . 1492 a subjugué le monde. On retient de l'aventure de Christophe Colomb sa "découverte" d'un continent providentiel, une terre sans limites, sans frontières ni entraves. Or cette invention de l'Amérique fut plus qu'un récit : elle consacra un nouveau rapport à la nature et aux hommes qui vit alors capital et race s'unir irrémédiablement, mettant au jour cette créature à deux têtes qui fut décrite et combattue par des marxistes hétérodoxes anticolonialistes, de Rosa Luxemburg à W. E. B. Du Bois, des Antilles aux terres amérindiennes. C'est à un riche voyage de quatre siècles consacré à ce que l'on nomme aujourd'hui le "capitalisme racial" que nous invite l'historienne, pour tenter de mieux comprendre et vaincre cette hydre moderne. Sylvie Laurent Historienne et américaniste, elle est maîtresse de conférences à Sciences-Po. Elle est l'autrice de plusieurs livres, dont Martin Luther King. Une biographie (Points, 2016), Pauvre Petit Blanc. Le mythe de la dépossession raciale (MSH, 2020) et La Contre-Révolution californienne (Seuil, "Libelle" , 2025).

Par Sylvie Laurent
Chez Points

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Auteur

Sylvie Laurent

Editeur

Points

Genre

Généralités

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Capital et race

Sylvie Laurent

Paru le 12/06/2026

512 pages

Points

13,95 €

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