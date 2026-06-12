Barbès Blues

L'exploration du plus célèbre quartier algérien de France et de son influence culturelle majeure, entre enquête historique et récit intime Saviez-vous que le premier quartier algérien de Paris se situait dans les années 1930 dans le désormais très chic 5e arrondissement ? Que le cabaret "Le Tam-Tam" (pour Tunisie, Algérie, Maroc) qui envoûtait tant ses clients grâce à sa danseuse phare, Shéhérazade, servait à cacher des armes pour le FLN algérien ? En déambulant dans Paris, Hajer Ben Boubaker dessine une cartographie sensible de l'histoire de l'immigration maghrébine. A l'heure d'un embourgeoisement de la capitale française, l'autrice parcourt, par épisodes et fragments, soixante années d'histoire culturelle et politique d'une communauté rarement racontée. Une réflexion puissante sur les lieux de mémoires de l'immigration. "Un essai érudit qui se dévore comme un roman pop" Lire Magazine Hajer Ben Boubaker, née à Paris, est une chercheuse indépendante et documentariste radiophonique franco-tunisienne. Elle est créatrice du podcast Vintage Arab et productrice chez France Culture. Elle a réalisé les séries documentaires "Une histoire du Mouvement des Travailleurs arabes" (Prix découverte sonore SCAM 2022), "Le Raï, une histoire algérienne" ainsi que "Héroïne : le temps des seringues" . Elle est lauréate du prix Unesco-Sharjah pour la culture arabe 2023.