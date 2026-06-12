Imaginées au début du XIXe pour être l'équivalent féminin des montres à gousset, les montres-bracelets se sont imposées pendant la Première Guerre mondiale comme un indispensable du vestiaire masculin. Sur les pistes des courses automobiles, dans les profondeurs de l'océan ou sur la Lune, elles accompagnent les grandes aventures humaines depuis plus de deux siècles ! David Von Bader, spécialiste et collectionneur de montres vintage, analyse dans cet ouvrage très documenté et abondement illustré des marques emblématiques sous un angle technique et historique. Il offre un regard neuf sur de nombreux aspects de la collection de montres, des plus abordables aux plus prestigieuses. De la Rolex Submariner de James Bond à la première montre chronographe de Longines, qu'elles soient classiques ou contemporaines, ce livre présente les montres idéales pour commencer ou enrichir une collection.