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Au service de la gloire trinitaire

Marc Ouellet

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- Cette thèse constitue un apport précieux pour mieux comprendre et accueillir l'oeuvre de Balthasar, en particulier autour du thème central de la mission. - Marc Ouellet attribue en partie sa vocation à la lecture de Le coeur du monde, ouvrage dans lequel Hans Urs von Balthasar synthétise son expérience spirituelle avec Adrienne von Speyr. - Une mise en lumière de l'anthropologie théologique et sponsale de Hans Urs von Balthasar. - Dans un monde d'individualisme et de subjectivisme, la thèse du cardinal Ouellet redonne les bases anthropologiques qui permettent de parler de la singularité et de l'unicité de la personne dans un rapport de communion avec les autres et avec Dieu.

Par Marc Ouellet
Chez Chora

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Auteur

Marc Ouellet

Editeur

Chora

Genre

Théologie

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Au service de la gloire trinitaire

Marc Ouellet

Paru le 12/06/2026

480 pages

Chora

40,00 €

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