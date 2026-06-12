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La société des objets perdus

Felicita Sala

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Une casquette. Un chandail à motif de chiens. Une collection de billes. La casquette, encore une fois. Pablo perd tout, sans cesse : à l'arrêt d'autobus, au parc, à bord d'un avion - partout ! Un jour, ses parents, exaspérés, lui annoncent qu'il est désormais responsable de retrouver ses affaires. Pablo fait de son mieux, vraiment. Mais dans le fouillis épouvantable de sa chambre, alors que son enseignante lui demande d'apporter un objet pour le présenter à la classe, il doit retrouver ses choses plus urgemment que jamais. Où sont-elles passées ? Et qui l'aidera, à présent ?

Par Felicita Sala
Chez Editions de la Pastèque

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Auteur

Felicita Sala

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

Albums 3 ans et +

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La société des objets perdus

Felicita Sala

Paru le 12/06/2026

48 pages

Editions de la Pastèque

16,00 €

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