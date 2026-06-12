La société des objets perdus

Une casquette. Un chandail à motif de chiens. Une collection de billes. La casquette, encore une fois. Pablo perd tout, sans cesse : à l'arrêt d'autobus, au parc, à bord d'un avion - partout ! Un jour, ses parents, exaspérés, lui annoncent qu'il est désormais responsable de retrouver ses affaires. Pablo fait de son mieux, vraiment. Mais dans le fouillis épouvantable de sa chambre, alors que son enseignante lui demande d'apporter un objet pour le présenter à la classe, il doit retrouver ses choses plus urgemment que jamais. Où sont-elles passées ? Et qui l'aidera, à présent ?