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Permettez que je goûte votre sang - Tome 1

Amidamuku

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Sayo Minoru est un employé de bureau qui mène une vie honnête et modeste, jusqu'au jour où il se transforme soudainement en vampire. Dans les premiers temps, il apaise sa soif de sang humain en se nourrissant de sang de chat. Puis le jeune Yamadera intègre le même service que lui. Il est jeune, il est beau, alors... le jour où Yamadera s'endort, ivre, sur le quai de la gare, Sayo en profite pour boire son sang... Un vierge et un jeune sadique... Un renversement des rôles dans une rhapsodie vampirique ? ! Un vierge et un jeune sadique... un renversement des rôles dans une rhapsodie vampirique

Par Amidamuku
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Amidamuku

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Permettez que je goûte votre sang - Tome 1

Amidamuku

Paru le 12/06/2026

162 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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