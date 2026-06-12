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Last Samurai standing - Tome 1

Imamura Shogo, Tatsuzawa Katsumi

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A la fin du xixe siècle, durant l'ère Meiji, la nuit tombe au temple de Tenryuji à Kyoto. 292 guerriers s'y sont rassemblés, attirés par la promesse d'un grand prix de plusieurs milliards de yens. Shujiro Saga s'est joint à eux dans l'espoir de sauver sa femme et son enfant malades... Apparaît alors un homme qui annonce le début du "? Kodoku ? " , un jeu où les participants devront s'affronter pour obtenir les cartes nécessaires pour traverser sept lieux du Tokaido. La lutte à mort d'individus désespérés se disputant les cartes commence.

Par Imamura Shogo, Tatsuzawa Katsumi
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Imamura Shogo, Tatsuzawa Katsumi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Last Samurai standing - Tome 1

Imamura Shogo, Tatsuzawa Katsumi

Paru le 12/06/2026

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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