Last Samurai standing - Tome 1

A la fin du xixe siècle, durant l'ère Meiji, la nuit tombe au temple de Tenryuji à Kyoto. 292 guerriers s'y sont rassemblés, attirés par la promesse d'un grand prix de plusieurs milliards de yens. Shujiro Saga s'est joint à eux dans l'espoir de sauver sa femme et son enfant malades... Apparaît alors un homme qui annonce le début du "? Kodoku ? " , un jeu où les participants devront s'affronter pour obtenir les cartes nécessaires pour traverser sept lieux du Tokaido. La lutte à mort d'individus désespérés se disputant les cartes commence.