Les cavaliers de l'apocadispe - Tome 6 - simplement en vacances

Ouiiiii : ce sont les vacances ! Et les Cavaliers de l'apocadispe, comme tous les écoliers du monde, vont en profiter à chaque milliseconde ! Ils vont d'ailleurs partir tous ensemble chez les grands-parents de chacun d'eux, pour encore plus de découvertes. Ce qui devrait surtout leur permettre de découvrir... de nouvelles gaffes ! Avec 3 récits de 15 pages ainsi que d'autres petites histoires de vacances, Libon va enchanter votre été ! Mieux qu'un cahier de vacances : un Cavaliers de vacances ! Profitez de vos congés d'été en lisant ceux de Ludo, Jé et Olive, les Cavaliers de l'apocadispe, pour encore plus de gaffes et d'humour !