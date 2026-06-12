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Les cavaliers de l'apocadispe - Tome 6 - simplement en vacances

Libon

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Ouiiiii : ce sont les vacances ! Et les Cavaliers de l'apocadispe, comme tous les écoliers du monde, vont en profiter à chaque milliseconde ! Ils vont d'ailleurs partir tous ensemble chez les grands-parents de chacun d'eux, pour encore plus de découvertes. Ce qui devrait surtout leur permettre de découvrir... de nouvelles gaffes ! Avec 3 récits de 15 pages ainsi que d'autres petites histoires de vacances, Libon va enchanter votre été ! Mieux qu'un cahier de vacances : un Cavaliers de vacances ! Profitez de vos congés d'été en lisant ceux de Ludo, Jé et Olive, les Cavaliers de l'apocadispe, pour encore plus de gaffes et d'humour !

Par Libon
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Libon

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Les cavaliers de l'apocadispe - Tome 6 - simplement en vacances

Libon

Paru le 12/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

13,50 €

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Scannez le code barre 9782808514316
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