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#Imaginaire

Maison Croâ Croâ

Davide Tosello

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Un jeune homme, en rupture avec un quotidien pesant et un rôle de télévendeur dans une société déshumanisée qui vient de le licencier, part en randonnée par une belle journée de printemps. Alors qu'il arpente les contreforts de la montagne, une feuille rouge sortie de nulle part atterrit à ses pieds. Pris d'une irrésistible envie de l'attraper, il tente de la ramasser, en vain. Sa course-poursuite l'entraîne au bord d'un étonnant lac asséché et couvert d'herbe dans lequel il s'enfonce inexorablement avant d'atterrir devant la Maison Croâ Croâ : une laverie automatique ornée d'une majestueuse tête de grenouille ! Cet endroit magique est une porte d'entrée ou plutôt un point de passage vers d'autres réalités, d'autres destins, d'autres chemins...

Par Davide Tosello
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Davide Tosello

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Maison Croâ Croâ

Davide Tosello

Paru le 12/06/2026

176 pages

Editions Dupuis

26,00 €

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Scannez le code barre 9782808511919
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