Manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes

Dans ce faux guide de bienséance détourné, "Manuel d'économie ménagère & domestique à l'attention des féministes" de Sandrine Goeyvaerts offre aux féministes une série de "bonnes manières" pour se débarrasser des hommes en toute discrétion, de manière écologique, anticapitaliste, responsableâ¦ Comprendre : dépouiller le patriarcat de ses vieux réflexes. Avec humour noir, conseils absurdes, jardinage émancipateur et exercices pratiques, ce manuel propose exercices et fiches pratiques pour se cultiverâ¦ et se débarrasser des vieilles structures qui encombrent. On y retrouve aussi les délicieuses illustrations de Lubna Le Bail.