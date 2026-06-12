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Manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes

Sandrine Goeyvaerts, Bail lubna Le

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Dans ce faux guide de bienséance détourné, "Manuel d'économie ménagère & domestique à l'attention des féministes" de Sandrine Goeyvaerts offre aux féministes une série de "bonnes manières" pour se débarrasser des hommes en toute discrétion, de manière écologique, anticapitaliste, responsableâ¦ Comprendre : dépouiller le patriarcat de ses vieux réflexes. Avec humour noir, conseils absurdes, jardinage émancipateur et exercices pratiques, ce manuel propose exercices et fiches pratiques pour se cultiverâ¦ et se débarrasser des vieilles structures qui encombrent. On y retrouve aussi les délicieuses illustrations de Lubna Le Bail.

Par Sandrine Goeyvaerts, Bail lubna Le
Chez Editions Daronnes

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Auteur

Sandrine Goeyvaerts, Bail lubna Le

Editeur

Editions Daronnes

Genre

sociologie du genre

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Manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes

Sandrine Goeyvaerts, Bail lubna Le

Paru le 12/06/2026

112 pages

Editions Daronnes

15,00 €

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