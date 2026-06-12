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La Flèche et l'Ombre - Partie I

Sandra Polard

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Dans un monde où les royaumes vacillent sous le poids des intrigues et des secrets anciens, certaines destinées se croisent... et changent le cours de l'histoire. Sidjin est une ombre. Un assassin précis, silencieux, façonné par la guerre et les serments. Sa lame vive refuse de plier devant quiconque. Sherine, elle, est tout le contraire. Archère émérite, impulsive, indomptable, dangereuse. Sa flèche ne manque jamais sa cible. Lorsque leurs chemins se croisent, rien ne devait les unir. Et pourtant... Au coeur des complots, des ordres secrets et de pouvoirs oubliés, ils découvrent que leur rencontre n'est peut-être pas un hasard. Puisque dans les profondeurs du monde, quelque chose s'éveille. Une force ancienne. Patiente. Implacable. Et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre savent déjà une chose. La Flèche et l'Ombre pourraient bien devenir la plus grande menace pour leurs plans. Entre batailles, trahisons et révélations, Sidjin et Sherine devront choisir ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Car certaines légendes ne naissent pas dans la gloire, elle naissent dans l'ombre et dans le sang...

Par Sandra Polard
Chez Hello Editions

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Auteur

Sandra Polard

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

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La Flèche et l'Ombre - Partie I

Sandra Polard

Paru le 12/06/2026

90 pages

Hello Editions

15,90 €

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