Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été un homme triste. Pas du genre à être un pauvre type auquel la destinée aurait joué un mauvais tour, mais plutôt un de ces acteurs adulés par la foule qui, après une soirée avec d'autres célébrités d'Hollywood, rentre chez lui seul pour caresser son chat. C'est un peu la sensation que j'avais lorsque je rentrais à la maison après avoir fumé deux joints bien tassés, essayant de fermer les yeux dans mon lit superposé. Oui, car il faut savoir que la plupart des décisions prises, qui vont être énoncées dans cet ouvrage, le seront sous influence... Dans les dédales de mes pensées, je poursuis un lapin blanc et, à chaque porte, un souvenir. Mémorable, insignifiant, drôle, triste, limpide, trouble, avec toujours un point commun : celui d'exposer les conditions de vie dans la rue. Ces rues pour lesquelles on a développé le syndrome de Stockholm...