Les Héritiers - Tome I

Dans le royaume d'Alaran, plusieurs lignées humaines coexistent : les guerriers aux yeux rouges, les sorciers aux iris bleus et les humains dénués de magie. Depuis des siècles, leurs pouvoirs, révélés lors des nuits de lune rouge sang, se transmettent et assurent l'équilibre du royaume. Mais cet ordre vacille lorsqu'un sorcier d'une puissance inégalée, Baltus, surgit à la tête d'une immense armée. Une guerre sanglante éclate, ravageant Alaran pendant dix longues années. A l'issue de combats dévastateurs, Baltus triomphe, se proclame roi et traque sans relâche tous les êtres dotés de pouvoirs. Des années plus tard, les survivants - guerriers et sorciers - s'unissent pour subsister. Leur espoir repose sur une jeune femme hors du commun, unique en son genre : Tess. Ensemble, ils forment les Héritiers...