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Loner Life in Another World - Tome 20

Shoji Goji, Bibi

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Un marchand louche apparaît devant Haruka, qui vient de franchir un carrefour de son destin. " Pour que quelqu'un apparaisse à ce stade de l'histoire, il s'agit forcément d'une jolie fille ! " Mais évidemment, le marchand se révèle être un vieil homme, anéantissant les espoirs de Haruka. Pour ne rien arranger, son corps a déjà atteint les limites humaines... Voici le vingtième tome des aventures de notre héros solitaire en mode "hard" ! C'est l'heure de l'éveil de notre protagoniste !

Par Shoji Goji, Bibi
Chez Meian Editions

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Auteur

Shoji Goji, Bibi

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Loner Life in Another World - Tome 20

Shoji Goji, Bibi

Paru le 12/06/2026

164 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385037673
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