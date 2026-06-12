Loner Life in Another World - Tome 20

Un marchand louche apparaît devant Haruka, qui vient de franchir un carrefour de son destin. " Pour que quelqu'un apparaisse à ce stade de l'histoire, il s'agit forcément d'une jolie fille ! " Mais évidemment, le marchand se révèle être un vieil homme, anéantissant les espoirs de Haruka. Pour ne rien arranger, son corps a déjà atteint les limites humaines... Voici le vingtième tome des aventures de notre héros solitaire en mode "hard" ! C'est l'heure de l'éveil de notre protagoniste !