Loner Life in Another World - Tome 19

Notre petit Haruka profite de sa vie de solitaire, maintenant que la guerre entre le royaume et la Théocratie est terminée. Mais contre toute attente, une nonne en provenance de ce pays débarque à Omui, porteuse de mauvaises nouvelles. " La Théocratie désire vous éliminer vous, le héros ! " Maintenant qu'ils sont prévenus, ils n'ont plus qu'à lancer les hostilités en premier ! Voici le dix-neuvième tome des aventures de notre héros solitaire en mode "hard" qui est terrifiant quand il est en colère !