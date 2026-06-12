Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Graaaal ! - Tome 2

Luciano Damiano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Malgré les efforts de Lancelot et de Perceval, la nouvelle de la découverte du Graal s'est répandue dans le monde entier et a atteint les oreilles des plus grands seigneurs de guerre. Vikings, Mongols, Amazones... les armées les plus puissantes du globe marchent vers Camelot, prêtes à prendre le contrôle du Graal... et du royaume de Grande-Bretagne au passage. Face à ces puissantes menaces, les chevaliers de la Table ronde doivent plus que jamais s'organiser et apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Mais alors qu'ils se séparent pour faire face aux trois envahisseurs en même temps, des complots se trament dans l'ombre qui pourraient déstabiliser le royaume et mettre à mal l'unité entre les chevaliers. Batailles rangées, embuscades mortelles et déferlement de magie, la Table ronde en sous-effectif en prend plein la tronche et compte plus que jamais sur ses nouveaux mystérieux pouvoirs. Mais encore faut-il comprendre comment les réactiver...

Par Luciano Damiano
Chez Véga

|

Auteur

Luciano Damiano

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Graaaal ! - Tome 2 par Luciano Damiano

Commenter ce livre

 

Graaaal ! - Tome 2

Luciano Damiano

Paru le 12/06/2026

200 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379509223
9782379509223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.