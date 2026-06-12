Graaaal ! - Tome 2

Malgré les efforts de Lancelot et de Perceval, la nouvelle de la découverte du Graal s'est répandue dans le monde entier et a atteint les oreilles des plus grands seigneurs de guerre. Vikings, Mongols, Amazones... les armées les plus puissantes du globe marchent vers Camelot, prêtes à prendre le contrôle du Graal... et du royaume de Grande-Bretagne au passage. Face à ces puissantes menaces, les chevaliers de la Table ronde doivent plus que jamais s'organiser et apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Mais alors qu'ils se séparent pour faire face aux trois envahisseurs en même temps, des complots se trament dans l'ombre qui pourraient déstabiliser le royaume et mettre à mal l'unité entre les chevaliers. Batailles rangées, embuscades mortelles et déferlement de magie, la Table ronde en sous-effectif en prend plein la tronche et compte plus que jamais sur ses nouveaux mystérieux pouvoirs. Mais encore faut-il comprendre comment les réactiver...