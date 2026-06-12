Métacognition - Le dé de la Métacognition est un jeu de questions-réponses permettant de développer les connaissances métacognitives des enfants, essentielles pour apprendre à apprendre. Quelques minutes par jour ou par semaine suffisent ! Règle du jeu : à la fin d'une activité ou d'une journée, quelques élèves lancent à tour de rôle le dé puis piochent une carte associée à la face correspondante. Les questions posées par l'enseignant(e) permettent d'amorcer une " discussion métacognitive " avec l'élève et le reste du groupe. Les faces du dé correspondent à 6 composantes de la métacognition : les stratégies de planification, les stratégies de supervision-contrôle, les stratégies d'évaluation métacognitive, les connaissances sur soi et les autres, les connaissances sur le cerveau et la cognition, les connaissances sur les tâches et les stratégies. Chaque carte comporte 3 questions de 3 niveaux différents pour s'adapter à la classe, au niveau des enfants, au moment de l'année. Un jeu testé en classe pour développer la métacognition de manière ludique et l'intégrer dans le quotidien de la classe.
Par
Pinheiro mélanie Maximino, Lys andréa Brunet Chez
XXXX
Commenter ce livre