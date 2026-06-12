Métacognition - Le dé de la Métacognition est un jeu de questions-réponses permettant de développer les connaissances métacognitives des enfants, essentielles pour apprendre à apprendre. Quelques minutes par jour ou par semaine suffisent ! Règle du jeu : à la fin d'une activité ou d'une journée, quelques élèves lancent à tour de rôle le dé puis piochent une carte associée à la face correspondante. Les questions posées par l'enseignant(e) permettent d'amorcer une " discussion métacognitive " avec l'élève et le reste du groupe. Les faces du dé correspondent à 6 composantes de la métacognition : les stratégies de planification, les stratégies de supervision-contrôle, les stratégies d'évaluation métacognitive, les connaissances sur soi et les autres, les connaissances sur le cerveau et la cognition, les connaissances sur les tâches et les stratégies. Chaque carte comporte 3 questions de 3 niveaux différents pour s'adapter à la classe, au niveau des enfants, au moment de l'année. Un jeu testé en classe pour développer la métacognition de manière ludique et l'intégrer dans le quotidien de la classe.