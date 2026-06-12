Des terres minées

Baissez la tête et réfléchissez : combien de fois par jour pensez-vous au sol sous vos pieds ? Soyez honnête, jamais. Et on vous comprend. Les terres sont peu présentes dans les médias et dans le débat public. Pourtant, elles sont vitales pour les cultures, comme pour la biodiversité. Polluées, acidifiées, érodées, minées par les activités humaines présentes et passées, elles reflètent la crise écologique. Si elles ne sont pas une grande cause nationale, elles suscitent de vives mobilisations locales et des conflits d'usage. Les terres sont aussi un terrain de recherche et d'innovation majeur pour de nombreux scientifiques et ingénieurs. En onze enquêtes réalisées sur le terrain par de jeunes journalistes issus de l'Institut Pratique du Journalisme Dauphine-PSL, ce livre propose de sortir les terres de l'invisibilité, pour révéler les enjeux humains et écologiques qui les traversent.