Passage en poche du Prix Médicis étranger 2023 ! Un bijou stylistique, un récit d'une élégance et d'une finesse rares. Une vieille dame enregistre sur un petit magnétophone le journal d'une année de vie en maison de retraite. En retranscrivant ses mots, sa fille, l'écrivaine Lídia Jorge, suit les pas de sa mère, ce personnage extraordinaire qui a conservé une mémoire intacte, une imagination fertile, une curiosité pour les autres et une attention profonde à la beauté du monde. Face à la mort, elle engage un dialogue lucide, presque familier, comme avec un adversaire légitime. Un récit traversé de larmes et de rires, qui révèle une femme exceptionnelle portée par l'immortalité de l'espoir. "La plus grande romancière portugaise d'aujourd'hui ! " Le Point "Un récit d'une superbe force poétique". Télérama Lídia Jorge est née dans l'Algarve et vit aujourd'hui à Lisbonne. Figure majeure de la littérature portugaise contemporaine, elle est l'auteure de nombreux romans traduits dans une douzaine de pays et couronnés de prestigieuses distinctions. En 2023, elle reçoit le prix Transfuge du meilleur roman lusophone et le prix Médicis étranger pour Misericordia. Traduit du portugais par Elisabeth Monteiro Rodrigues PRIX MEDICIS ETRANGER 2023 PRIX TRANSFUGE DU MEILLEUR ROMAN LUSOPHONE 2023