Sur les côtes de Terre-Neuve - Tome 3

Une magnifique conclusion à la trilogie de Donna Morrissey, entre drame familial et suspense au coeur des paysages tumultueux de Terre-Neuve. Au coeur des étendues sauvages de Terre-Neuve, la famille Now tente de se relever après la perte de Chris. Quand un corps est retrouvé près du lac, la communauté se replie sur elle-même et les soupçons s'orientent vers elle. Entre silences tenaces, loyautés fragiles et secrets que la nature semble vouloir ramener à la surface, chacun devra affronter ce qui menace de fissurer définitivement le clan. "Donna Morrissey est l'une des plus belles plumes du Canada". Joseph Boyden Donna Morrissey est née à Terre-Neuve. Elle est l'autrice de six best-sellers au Canada, traduits dans plusieurs langues. Son roman Sylvanus a été sélectionné pour le Commonwealth Writers' Prize. Traduit de l'anglais (Canada) par Laurent Boscq