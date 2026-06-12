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Urban Comics Nomad : Catwoman à Rome

Jeph Loeb, Tim Sale

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Rome. Une destination de rêve, dont le simple nom évoque autant la grandeur de l'Histoire et ses secrets que la légendaire mafia italienne. Remontant la piste du Romain - Carmine Falcone - depuis Gotham, les pas de Selina Kyle la mènent jusqu'à la ville éternelle. Un voyage à double usage pour Catwoman qui voit un moyen de suivre la quête personnelle de ses origines tout en cherchant à fuir Batman, qui prend de plus en plus de place dans ses pensées...

Par Jeph Loeb, Tim Sale
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Jeph Loeb, Tim Sale

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Urban Comics Nomad : Catwoman à Rome

Jeph Loeb, Tim Sale

Paru le 12/06/2026

152 pages

Urban Comics Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9791026856214
9791026856214
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