Urban Comics Nomad : Catwoman à Rome

Rome. Une destination de rêve, dont le simple nom évoque autant la grandeur de l'Histoire et ses secrets que la légendaire mafia italienne. Remontant la piste du Romain - Carmine Falcone - depuis Gotham, les pas de Selina Kyle la mènent jusqu'à la ville éternelle. Un voyage à double usage pour Catwoman qui voit un moyen de suivre la quête personnelle de ses origines tout en cherchant à fuir Batman, qui prend de plus en plus de place dans ses pensées...