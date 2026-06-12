Le Club des flâneurs - Tome 2

Shun s'est laissé embarquer dès la rentrée dans le club des hyper flâneurs de Chokki-chan, une excentrique élève de deuxième année. Ils rentrent ensemble tous les jours, en choisissant un parcours différent à chaque fois pour découvrir les petits riens magiques cachés dans le quotidien. Le premier trimestre est déjà terminé et les grandes vacances commencent, mais l'activité du club n'est pas à l'arrêt pour autant ? ! Au fil du temps passé ensemble, la distance entre Shun et son senpai se réduit peu à peu et la complicité s'installe...