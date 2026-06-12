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Le Club des flâneurs - Tome 2

Mai Matsuda

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Shun s'est laissé embarquer dès la rentrée dans le club des hyper flâneurs de Chokki-chan, une excentrique élève de deuxième année. Ils rentrent ensemble tous les jours, en choisissant un parcours différent à chaque fois pour découvrir les petits riens magiques cachés dans le quotidien. Le premier trimestre est déjà terminé et les grandes vacances commencent, mais l'activité du club n'est pas à l'arrêt pour autant ? ! Au fil du temps passé ensemble, la distance entre Shun et son senpai se réduit peu à peu et la complicité s'installe...

Par Mai Matsuda
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Mai Matsuda

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Le Club des flâneurs - Tome 2

Mai Matsuda

Paru le 12/06/2026

160 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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