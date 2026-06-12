Nessie - Tome 1 - Au pied du volcan

Nessie, petit diplodocus, passe ses journées avec Trya, un tricératops. Parfois, ils sont à l'arrière du troupeau, avec le papa de Nessie, et parfois, ils sont à l'avant, avec sa maman. Le quotidien n'est pas tout à fait le même, les jeux et les repas sont différents, mais Nessie s'amuse et passe quand même de bons moments. Au programme de leur journée, Nessie et Trya doivent apprendre à voler à Ptero, leur nouvel ami ! Mais quand un tremblement de terre sépare Nessie et ses amis du reste du troupeau, c'est le début des problèmes. Toba, le volcan voisin, entre en éruption et met les enfants en grand danger... Ils trouvent refuge sur une petite colline, mais ils ne sont pas seuls. Un grandes-dents rôde aux alentours... Heureusement qu'ils peuvent compter sur l'aide de Ptero, Hank et tous leurs nouveaux amis pour s'en sortir. A travers le quotidien d'un petit diplodocus, Nessieinterroge sur le quotidien des enfants qui vivent avec des parents séparés. Un univers coloré avec des personnages très attachants qui aidera les plus jeunes à aimer la lecture.