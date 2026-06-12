Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Tête de Pioche - Tome 5 - Expédition Banquise

Giovanni Rigano, Brrémaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Heureusement que Milady est là pour élargir l'horizon de sa petite soeur Tête de Pioche ! Alors, certes, la forêt est très belle, Mamie est la reine des gâteaux, les marmottes sont bien contentes de déguster leur petit déjeuner de bienvenue après l'hibernation, et le renard bien soulagé d'être libéré de son piège... mais qui a permis à Tête de Pioche de découvrir le bayou et le Yucatán ? C'est Milady, bien sûr ! Et son arrivée chez Mamie fait une fois encore sensation : aujourd'hui pilote d'avion, elle est en tête du vol en V des oies sauvages. Après s'être essayée aux claquettes et à l'archéologie, elle se lance dans la réalisation d'un documentaire sur la banquise, dans le Grand Nord. Et il faudra bien que quelqu'un communique avec les animaux du coin pour aider Milady à différencier les pingouins des manchots... Voilà donc les deux soeurs prêtes à décoller : de là-haut, vue imprenable sur les bisons et les chutes du Niagara avant de rejoindre la station de chiens de traîneau. Tandis que Milady admire, fascinée, un bateau pris dans la glace, Tête de Pioche croise orques, ours polaires, baleines et renard blanc... Mais il ne faut pas rêver : même dans le Grand Nord, il y a toujours des humains malintentionnés, et nos deux héroïnes vont avoir fort à faire avec les baleiniers... Chaque album nous enchante et nous emmène vers de nouvelles contrées à la suite de la malicieuse Tête de Pioche. Pour ce cinquième tome, Brrémaud offre au dessinateur Giovanni Rigano les étendues glacées du Grand Nord. Et le talent de celui-ci pour croquer les animaux - également vu depuis dans Weekly, le spin-off de Blacksad - fait encore des merveilles !

Par Giovanni Rigano, Brrémaud
Chez Dargaud

|

Auteur

Giovanni Rigano, Brrémaud

Editeur

Dargaud

Genre

BD tout public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tête de Pioche - Tome 5 - Expédition Banquise par Giovanni Rigano, Brrémaud

Commenter ce livre

 

Tête de Pioche - Tome 5 - Expédition Banquise

Giovanni Rigano, Brrémaud

Paru le 12/06/2026

48 pages

Dargaud

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142690
9782505142690
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.