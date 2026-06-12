Tête de Pioche - Tome 5 - Expédition Banquise

Heureusement que Milady est là pour élargir l'horizon de sa petite soeur Tête de Pioche ! Alors, certes, la forêt est très belle, Mamie est la reine des gâteaux, les marmottes sont bien contentes de déguster leur petit déjeuner de bienvenue après l'hibernation, et le renard bien soulagé d'être libéré de son piège... mais qui a permis à Tête de Pioche de découvrir le bayou et le Yucatán ? C'est Milady, bien sûr ! Et son arrivée chez Mamie fait une fois encore sensation : aujourd'hui pilote d'avion, elle est en tête du vol en V des oies sauvages. Après s'être essayée aux claquettes et à l'archéologie, elle se lance dans la réalisation d'un documentaire sur la banquise, dans le Grand Nord. Et il faudra bien que quelqu'un communique avec les animaux du coin pour aider Milady à différencier les pingouins des manchots... Voilà donc les deux soeurs prêtes à décoller : de là-haut, vue imprenable sur les bisons et les chutes du Niagara avant de rejoindre la station de chiens de traîneau. Tandis que Milady admire, fascinée, un bateau pris dans la glace, Tête de Pioche croise orques, ours polaires, baleines et renard blanc... Mais il ne faut pas rêver : même dans le Grand Nord, il y a toujours des humains malintentionnés, et nos deux héroïnes vont avoir fort à faire avec les baleiniers... Chaque album nous enchante et nous emmène vers de nouvelles contrées à la suite de la malicieuse Tête de Pioche. Pour ce cinquième tome, Brrémaud offre au dessinateur Giovanni Rigano les étendues glacées du Grand Nord. Et le talent de celui-ci pour croquer les animaux - également vu depuis dans Weekly, le spin-off de Blacksad - fait encore des merveilles !