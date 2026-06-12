Garçon dauphin

Du fin fond de sa blanche forêt, Bordeleau accouche d'un recueil d'histoires courtes où les dauphins s'infiltrent partout, souvent sans raison valable, mais toujours avec une nageoire levée et le sourire en coin. A chaque page, ils surgissent : parfois héros, parfois objets ou figurants. On ne sait jamais où ils vont réapparaître, ni pourquoi, mais ils sont là - dans ce monde qui tangue entre absurde à la sauce HP British et critique sociale déguisée et humour aquatique. Chaque histoire est un sketch surréaliste qui se moque du monde moderne, des conventions humaines, et même parfois... du bon goût.