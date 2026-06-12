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Garçon dauphin

Paul Bordeleau

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Du fin fond de sa blanche forêt, Bordeleau accouche d'un recueil d'histoires courtes où les dauphins s'infiltrent partout, souvent sans raison valable, mais toujours avec une nageoire levée et le sourire en coin. A chaque page, ils surgissent : parfois héros, parfois objets ou figurants. On ne sait jamais où ils vont réapparaître, ni pourquoi, mais ils sont là - dans ce monde qui tangue entre absurde à la sauce HP British et critique sociale déguisée et humour aquatique. Chaque histoire est un sketch surréaliste qui se moque du monde moderne, des conventions humaines, et même parfois... du bon goût.

Par Paul Bordeleau
Chez Jarjille

|

Auteur

Paul Bordeleau

Editeur

Jarjille

Genre

Humour

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Garçon dauphin

Paul Bordeleau

Paru le 12/06/2026

80 pages

Jarjille

17,00 €

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Scannez le code barre 9782493649416
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