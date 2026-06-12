Une vie en dessins - Peyo – Johan et Pirlouit

Peyo a toujours témoigné de sa tendresse pour Johan et Pirlouit, sa première grande série, mise au second plan en raison du succès des Schtroumpfs. Il s'est même parfois dit " prisonnier " de l'énorme popularité des petits lutins bleus, regrettant de ne plus pouvoir se consacrer aux aventures du page Johan et de son acolyte farceur. Cette nostalgie est d'autant plus compréhensible que, de tous les personnages qu'il a créés, Peyo voue une affection particulière à Pirlouit, qu'il considère comme son alter ego. De plus, c'est avec cette série qu'il s'est affirmé comme auteur de bandes dessinées, affinant au fil des albums son sens de la narration, son dessin aux compositions équilibrées et sa science du mouvement. Aborder l'art de Peyo à travers Johan et Pirlouit, c'est ainsi revenir aux principes fondateurs qui ont guidé l'un des conteurs les plus appréciés de la bande dessinée belge. L'approche inédite de ce beau livre rend hommage à un univers aux richesses multiples.