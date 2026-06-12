A vingt et un ans, Antoine avance déjà avec la fatigue de quelqu'un qui n'a pas encore commencé à vivre. Dans ce récit autobiographique, il raconte une traversée intérieure faite de fuite, de foi, d'amour et de chute. La route devient un refuge, la croyance une structure fragile, l'amour un point d'ancrage aussi intense qu'instable. Puis viennent les nuits sans sommeil, la perte de repères et l'hôpital psychiatrique, lieu de contention mais aussi de rencontres profondément humaines. Sans jamais chercher à se justifier ni à se poser en victime, l'auteur explore ce moment où tout vacille : quand les certitudes se fissurent, quand le corps lâche, quand le regard des autres enferme plus que les murs. A travers des scènes précises, des silences, des gestes ordinaires, il donne voix à celles et ceux que l'on réduit trop vite à un diagnostic. Avant d'avoir commencé est un récit de passage, un livre sur la fragilité, la dépendance affective, la foi qui soutient puis déborde, et la lente reconquête de soi. Un texte sobre et incarné qui rappelle qu'un point de rupture n'est jamais une fin, mais parfois le début d'un autre regard.