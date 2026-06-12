Ma semaine organisée

Ce joli semainier vous propose une grande page par semaine avec de la place pour noter ses rendez-vous et activités de la semaine : dentiste, déjeuner ou sport, suivez votre emploi du temps de la semaine en un seul coup d'oeil ! Le plus : - un petit espace pour noter ses objectifs de la semaine - 2 petits blocs de post-it détachables où vous pouvez noter les choses à faire ou importantes - Un bloc-notes détachable sur lequel inscrire votre liste de courses pour l'emporter avec vous L'outil idéal pour une bonne organisation, sans stress ! Semainier sur 16 mois, une semaine par page, de septembre 2026 à décembre 2027. Format : 21 x 24 cm / 142 pages