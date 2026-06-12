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Guide Vert WE&GO L'Auvergne des Volcans

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Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Puy de Dôme, Lac Pavin, Vulcania... - Les coups de coeur : Pénétrer au coeur du volcan de Lemptégy ; Se baigner dans les eaux pures du lac d'Aydat ; Randonner jusqu'au sommet du puy de Sancy... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : L'Auvergne des volcans en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Pensez à utiliser en complément notre Carte Régional Auvergne n°522 et notre Guide Vert Auvergne.

Par Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Xxx

Editeur

Michelin

Genre

France

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Guide Vert WE&GO L'Auvergne des Volcans

Xxx

Paru le 12/06/2026

160 pages

Michelin

10,95 €

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Scannez le code barre 9782067272583
9782067272583
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