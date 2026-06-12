Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les Fabuleux Itinéraires France - Les Plus Beaux Villages de France

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est fabuleux tout ce qu'on peut faire avec une carte et un guide Michelin. Avec une carte pour tout voir et un guide pour tout savoir, tout sentir, tout goûter, c'est l'heure de prendre la route. Les Fabuleux Itinéraires vous entrainent à travers une sélection des meilleurs chemins, sites, adresses et expériences pour explorer la France. Une nouvelle collection composée dans un même étui : - d'une carte détachable habillée d'illustrations qui invite au voyage et dessine 18 itinéraires thématiques à travers la France - et d'un guide de 128 pages, enrichi de gravures anciennes et d'illustrations originales, décrivant ces itinéraires étape par étape, à chaque moment de la journée, du petit déjeuner au dîner - dans cette carte et ce guide, retrouvez plus de 500 adresses : des restaurants gourmands pour tous les repas, des hébergements de charme pour passer la nuit, des magasins de bouche et des boutiques sélectionnées avec soin pour les emplettes. Pour les plus audacieux ou ceux qui souhaiteraient aller plus loin, découvrez des sites et des adresses alternatives dans les marges.

Par Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Xxx

Editeur

Michelin

Genre

France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Fabuleux Itinéraires France - Les Plus Beaux Villages de France par Xxx

Commenter ce livre

 

Les Fabuleux Itinéraires France - Les Plus Beaux Villages de France

Xxx

Paru le 12/06/2026

112 pages

Michelin

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067272484
9782067272484
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.