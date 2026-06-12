Les chants, un murmure inattendu, un voyage, une quête, où tout semble suspendu. 45 textes envoûtants, comme des secrets à découvrir, des voix sourdes qui nous appellent, prêtes à s'épanouir. Au coeur des frontières, là où l'âme prend son envol, Paul Niebes nous invite tout en douceur à un rôle : celui de regarder, d'écouter, de ressentir ce monde qu'on oublie, à force de courir. Mais que se cache-t-il derrière chaque mot, chaque regard ? Qui se cache derrière cette ombre, ce phare ? C'est un appel à nous voir, nous croiser, enfin, à nous dire "je t'ai vu" et à saisir notre destin. A travers chaque vers, un secret à déchiffrer, un univers caché que tout le monde peut aimer. La vie nous échappe, mais au détour d'une rencontre, Les chants nous rappellent : il est temps de se rendre compte...