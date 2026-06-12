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L'Election interdite

Fanny Bugnon

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Le parcours à la fois ordinaire et remarquable d'une des premières femmes élues en France. En 1925, une poignée de femmes se présentent aux élections municipales sous la bannière communiste, alors même qu'elles n'ont pas le droit de vote, et encore moins celui d'être élues. Parmi elles, Joséphine Pencalet à Douarnenez, en Bretagne. Elle fait partie de ces sardinières, les Penn sardin, qui quelques mois plus tôt ont défrayé la chronique pour avoir mené une grève dure, longue et victorieuse. Elle est élue. C'est une première dans la vie politique française. Mais l'élection est invalidée et Joséphine Pencalet tombe dans l'oubli. A partir des archives de la région, Fanny Bugnon explore les enjeux sociaux, politiques et économiques qui ont traversé la condition féminine au cours du XXe siècle. Fanny Bugnon Historienne, maîtresse de conférences à l'université de Rennes 2 et spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, elle a publié : Le Sexe interdit. La sexualité des Français et sa répression (L'Iconoclaste, 2022, avec Pierre Fournié) ou encore Amazones de la terreur. Essai sur la violence politique des femmes, de la Fraction armée rouge à Action directe (Payot, 2015).

Par Fanny Bugnon
Chez Points

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Auteur

Fanny Bugnon

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Points

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Généralités

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L'Election interdite

Fanny Bugnon

Paru le 12/06/2026

336 pages

Points

10,20 €

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