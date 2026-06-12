La remarquable biographie de Marie Stuart, entre conflits familiaux, politiques et religieux. Stefan Zweig reconstitue les décennies de conflits qui ont opposé la reine d'Ecosse à sa cousine, Elisabeth Ire d'Angleterre. Proches par le sang et le rang, Marie et Elisabeth sont inextricablement liées par leur destin. La supériorité d'Elisabeth, puissante et calculatrice, sur une Marie spontanée et prompte à s'enflammer comme à se résigner, éclate dans un moment historique et dramatique. Ce siècle anglo-écossais tout de fureur "barbare" que dépeint le célèbre biographe, confère à la guerre des reines une dimension collective où la religion y joue un rôle majeur. En ce moment où l'histoire bascule, la condamnation à mort de Marie par Elisabeth, après vingt ans de captivité, achève la tragédie de toute son existence. "Un récit captivant dans la langue fiévreuse et enthousiaste de l'écrivain autrichien". Livres Hebdo Stefan Zweig (1881-1942) est un romancier, nouvelliste et essayiste autrichien. La simplicité et la force de sa plume ont fait de lui un écrivain majeur. Ses écrits sont un témoignage inédit sur ce monde que la Première Guerre mondiale a englouti. Exilé au Brésil pendant que les nazis envahissent l'Europe, Stefan Zweig choisit de se suicider pour ne plus assister à "l'agonie du monde". Jean-Jacques Pollet est agrégé d'allemand et docteur d'Etat ès lettres. Il a été professeur d'allemand à l'université puis recteur de l'académie de Lille. Il a notamment traduit Goethe, Hoffman, Meyrink et Zweig.