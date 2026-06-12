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Pax Elfica - Tome 3 - L'épée de Bren

Cédric Mayen, Pietrantonio Bruno

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Depuis qu'ils ont délivré le monde de la menace d'un Nécromancien, les Elfes ont instauré la Pax Elfica, un régime autoritaire qui interdit toute utilisation de la magie aux autres races. Mais le jeune Tano a grandi dans le petit monde multiculturel de l'auberge de son père Klaus, où se côtoient nains, halfelins, barbares et réfugiés. Alors pour lui, pas question d'obéir docilement aux maitres auto-proclamés de la ville : chaque nuit, sous la capuche de "La Flèche" , il sabote leurs patrouilles et défie leur autorité. Jusqu'au soir où il se retrouve contaminé par une mystérieuse graine elfique.

Par Cédric Mayen, Pietrantonio Bruno
Chez Le Lombard

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Auteur

Cédric Mayen, Pietrantonio Bruno

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantasy

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Pax Elfica - Tome 3 - L'épée de Bren

Cédric Mayen, Pietrantonio Bruno

Paru le 12/06/2026

56 pages

Le Lombard

16,45 €

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