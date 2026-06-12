La cuisine sans sushi... ou presque

Ce coffret va vous permettre de découvrir qu'il y a une vie gastronomique après les sushis, en vous proposant d'élargir et d'approfondir votre connaissance de la cuisine japonaise, traditionnelle et moderne, de manière pratique et ludique. Vous allez concilier plaisirs de la table et culture générale à travers 12 plats thématiques et simples à confectionner : cuisine de sumo, de salaryman, de samouraï, d'otaku, de fan de mangas, de yakuza, de ninja, de geisha, de lolita, déjeuner sur le pouce, régime d'Okinawa. Enfin, il vous révélera les secrets des différents types d'accompagnements qui composent un repas japonais digne de ce nom : soupes, salades, amuse-bouches, ainsi que l'utilisation des condiments de base qui vous feront apprécier de nouvelles saveurs jusque-là insoupçonnées et qui "japoniseront" un peu plus votre quotidien.