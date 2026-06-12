The Broken Ring, T.1

Malgré les secrets qui les éloignent, un désir brûlant les attire irrémédiablement. "J'ai beau être une enflure... Je suis plus fidèle que tu ne le crois". A six ans à peine, Inés Baleztena scelle à jamais le destin de Cárcel Escalante en le choisissant comme fiancé. Le jeune noble à la beauté sans égale se retrouve ainsi promis contre son gré à la demoiselle la plus terne du royaume. Profitant de ses dernières années de liberté avant leurs noces inéluctables, Cárcel multiplie les conquêtes. Mais le jour où sa fiancée le surprend, loin de s'en offusquer, elle l'encourage à poursuivre ses aventures même après leur union. Déstabilisé par son indifférence, Cárcel voit toutes ses certitudes vaciller. Et si Inés lui plaisait plus qu'il n'osait se l'avouer ? Le séducteur est alors déterminé à lui prouver qu'il peut être le plus fidèle et aimant des maris. Pourtant, ce revirement semble déranger sa promise. Car Cárcel pourrait bien faire voler en éclats le plan qu'Inés, sous son masque détaché, orchestrait depuis des années... Traduit du coréen par Lya Mayahi