Ton reflet sous l'averse

Avril 1895. Après deux années de veuvage, Lady Adalyn Blodwen revient s'installer au manoir familial dans le sud du Pays de Galles. Entre elle et Miss Abigail Harris, sa nouvelle femme de chambre, une solide amitié naît. Cependant, la jeune femme doit faire face à la rudesse de son père et au mal invisible qui consume l'esprit de sa petite soeur. Alors que Gareth Howells, l'inventeur employé à la mine de charbon familiale, tente de se rapprocher d'elle, la lady découvre peu à peu des sentiments troublants à l'égard d'Abigail. L'amour se dévoile et les secrets s'épaississent. Adalyn, encore tourmentée par son passé d'épouse, pourrait être contrainte de renoncer à sa liberté pour sauver celles qu'elle aime... Mais à quel prix ?