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Les Larmes d'une Inconnue

Bledi Nguizi

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A dix-huit ans, Rasmina quitte son village de Mayotte pour poursuivre ses études et découvre une vie plus difficile que celle qu'elle connaissait. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme, mais leur relation se complique en raison de pressions familiales, ce qui la fait hésiter. En même temps, elle se retrouve mêlée à une situation délicate qu'elle aurait préféré éviter. Par prudence, elle choisit de ne pas s'impliquer davantage. Avec le soutien de sa famille et de sa meilleure amie, Rasmina apprend à s'affirmer. Elle devra alors faire des choix importants pour rester fidèle à elle-même...

Par Bledi Nguizi
Chez Hello Editions

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Auteur

Bledi Nguizi

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Les Larmes d'une Inconnue

Bledi Nguizi

Paru le 12/06/2026

108 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386739408
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