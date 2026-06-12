Les Larmes d'une Inconnue

A dix-huit ans, Rasmina quitte son village de Mayotte pour poursuivre ses études et découvre une vie plus difficile que celle qu'elle connaissait. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme, mais leur relation se complique en raison de pressions familiales, ce qui la fait hésiter. En même temps, elle se retrouve mêlée à une situation délicate qu'elle aurait préféré éviter. Par prudence, elle choisit de ne pas s'impliquer davantage. Avec le soutien de sa famille et de sa meilleure amie, Rasmina apprend à s'affirmer. Elle devra alors faire des choix importants pour rester fidèle à elle-même...