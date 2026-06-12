Guérir des violences sexuelles avec l'EFT

Après une agression, un inceste ou une enfance marquée par la peur et le silence, on peut croire sa vie brisée à jamais. Honte, culpabilité, sentiment d'être différente : autant de blessures invisibles qui enferment. Ce livre est une main tendue pour se libérer, se reconstruire et retrouver la paix intérieure. A travers son expérience et l'EFT, Mélanie Desenne propose une méthode douce et puissante pour transformer les blessures en force. Sa technique du "tas de ruine" , accompagnée d'exercices guidés et de ressources audio et vidéo, aide à apaiser les émotions, libérer la mémoire traumatique et retrouver confiance. Guérir, c'est oser regarder ce qu'on a enfoui, mais cette fois, ne plus le faire seule.