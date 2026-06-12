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#Essais

Guérir des violences sexuelles avec l'EFT

Mélanie Desenne

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Après une agression, un inceste ou une enfance marquée par la peur et le silence, on peut croire sa vie brisée à jamais. Honte, culpabilité, sentiment d'être différente : autant de blessures invisibles qui enferment. Ce livre est une main tendue pour se libérer, se reconstruire et retrouver la paix intérieure. A travers son expérience et l'EFT, Mélanie Desenne propose une méthode douce et puissante pour transformer les blessures en force. Sa technique du "tas de ruine" , accompagnée d'exercices guidés et de ressources audio et vidéo, aide à apaiser les émotions, libérer la mémoire traumatique et retrouver confiance. Guérir, c'est oser regarder ce qu'on a enfoui, mais cette fois, ne plus le faire seule.

Par Mélanie Desenne
Chez Hello Editions

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Auteur

Mélanie Desenne

Editeur

Hello Editions

Genre

Réussite personnelle

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Guérir des violences sexuelles avec l'EFT

Mélanie Desenne

Paru le 12/06/2026

174 pages

Hello Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782386279683
9782386279683
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