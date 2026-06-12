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Higurashi - Le Sanglot des Cigales : Meguri - Tome 05

Ryukishi07, Tomato Akase

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Après avoir tourné en rond, la voilà au bout du chemin, au sommet d'une montagne de péchés accumulés. Pour des moments heureux ensemble, pour protéger ceux qui lui sont chers, elle joint les mains tachées du sang de ses amis et fait un voeu. Elle prie pour l'avènement d'un futur. Elle souhaite un quotidien ordinaire. Les deux petites filles, aux aspirations pourtant semblables, s'affrontent. Découvrez l'arc réponse inédit du manga, " Des jours radieux ". Une volonté de fer peut infléchir le destin. Peu importe la forme qu'il prend.

Par Ryukishi07, Tomato Akase
Chez Meian Editions

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Auteur

Ryukishi07, Tomato Akase

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Higurashi - Le Sanglot des Cigales : Meguri - Tome 05

Ryukishi07, Tomato Akase

Paru le 07/08/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385034641
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