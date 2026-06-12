Monsieur Blaireau et Madame Renarde - Tome 6 - Le Chat sauvage

Alors que Roussette, la petite renarde, se pose de plus en plus questions sur ses origines, un chat sauvage, accompagné de genettes, prépare un spectacle destiné à montrer son agilité dans les arbres. Mais ce chat dissimule un secret sur sa véritable identité ; un secret qui va aider Roussette à comprendre que sa nouvelle famille l'aime plus que tout. A travers cette histoire, les auteures abordent autant l'acceptation de la différence que l'idée de rester soi-même et de s'ouvrir aux autres. Le bonheur n'est jamais bien loin ! Chaque tome de la série sera dorénavant proposé à partir de 2026 en version souple à plus petit format (195 x 260) avec un bonus de huit pages supplémentaires (jeux, cahier didactique...). Le tout à petit prix !