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Monsieur Blaireau et Madame Renarde - Tome 6 - Le Chat sauvage

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

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Alors que Roussette, la petite renarde, se pose de plus en plus questions sur ses origines, un chat sauvage, accompagné de genettes, prépare un spectacle destiné à montrer son agilité dans les arbres. Mais ce chat dissimule un secret sur sa véritable identité ; un secret qui va aider Roussette à comprendre que sa nouvelle famille l'aime plus que tout. A travers cette histoire, les auteures abordent autant l'acceptation de la différence que l'idée de rester soi-même et de s'ouvrir aux autres. Le bonheur n'est jamais bien loin ! Chaque tome de la série sera dorénavant proposé à partir de 2026 en version souple à plus petit format (195 x 260) avec un bonus de huit pages supplémentaires (jeux, cahier didactique...). Le tout à petit prix !

Par Eve Tharlet, Brigitte Luciani
Chez Dargaud

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Auteur

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Editeur

Dargaud

Genre

BD tout public

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Monsieur Blaireau et Madame Renarde - Tome 6 - Le Chat sauvage

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Paru le 12/06/2026

40 pages

Dargaud

8,00 €

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