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Rififi à l'Elysée

Maurice Masdoumier

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Une double intrigue mêlant un vol à l'Elysée et la découverte d'un manuscrit évoquant la fin rocambolesque de Louis XVI entraîne l'inspecteur général Antoine Le Mansard au coeur des enjeux politiques contemporains et des tensions internationales. En parallèle, il est confronté à un récit historique bouleversant qui remet en question la version officielle de l'histoire, dévoilant une autre réalité, peut-être plus plausible. Et si ce que l'on croyait acquis n'était qu'une interprétation trompeuse des événements ?

Par Maurice Masdoumier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Maurice Masdoumier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Rififi à l'Elysée

Maurice Masdoumier

Paru le 12/06/2026

200 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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