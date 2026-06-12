Rififi à l'Elysée

Une double intrigue mêlant un vol à l'Elysée et la découverte d'un manuscrit évoquant la fin rocambolesque de Louis XVI entraîne l'inspecteur général Antoine Le Mansard au coeur des enjeux politiques contemporains et des tensions internationales. En parallèle, il est confronté à un récit historique bouleversant qui remet en question la version officielle de l'histoire, dévoilant une autre réalité, peut-être plus plausible. Et si ce que l'on croyait acquis n'était qu'une interprétation trompeuse des événements ?