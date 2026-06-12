L'entretien d'embauche au KGB

Une plongée dans le manuel de recrutement au KGB resté jusqu'alors secret défense. Iegor Gran met la main sur un document inespéré : Le Recrutement des agents. Ce livre russe daté de 1969, imprimé à cent exemplaires, a pour objectif d'enseigner aux jeunes recrues du KGB l'art subtil du recrutement des agents de renseignement étrangers. Comment entre-t-on dans une école du KGB, qu'y fait-on, comment se déroulent les examens ? L'auteur propose une lecture traduite et commentée de ce manuel que Vladimir Poutine a certainement déjà tenu un jour entre ses mains. Il évoque également l'aventure personnelle que représente pour lui la plongée dans cette traduction, ses rires et ses dégoûts, la proximité que l'on peut avoir avec ce document, l'étrange effet hypnotique qu'il produit. Ce manuel est autant une machine à voyager dans le temps qu'un outil pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. "Par ses analyse et ses jeux ironiques avec un texte dont il sait dégager la force comique, il le transforme en un fascinant (auto) portrait de l'Homo sovieticus". Le Monde Né à Moscou en 1964, Iegor Gran est le fils de l'écrivain dissident soviétique Andreï Siniavski. Il a écrit plus de vingt romans et essais, dont les très remarqués Z comme zombie (P. O. L. , 2022) et Voyage clandestin avec deux femmes bavardes (P. O. L. , 2023). En 2003, il a remporté le prix de l'humour noir pour ONG !