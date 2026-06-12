Serpentine

Delaware et Sturgis tentent de résoudre un cold case vieux de plus de trente ans, dans le LA des riches et des puissants... Ellie Barker n'a jamais connu sa mère. Le corps de cette dernière a été découvert dans une Cadillac en feu, alors qu'elle avait trois ans. Banal accident ? Pas si l'on en croit la balle logée dans la tête de la victime. Trente-six ans plus tard, Ellie demande la réouverture de ce cold case. Milo Sturgis, lieutenant du LAPD, est chargé de l'enquête. Mais les pistes sont maigres : aucune preuve matérielle, aucun mobile apparent. A court d'idées, Milo s'en remet à l'expertise de son ami psychologue, Alex Delaware... "Un thriller parfait pour un été sous le soleil de L. A". LE FIGARO Né à New York en 1949, Jonathan Kellerman est psychologue clinicien. Il est l'auteur de plus d'une quarantaine de thrillers, best-sellers internationaux. Tous ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Betsch