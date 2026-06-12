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#Album jeunesse

Le grand livre des bébés

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Les bébés ont enfin leur encyclopédie tout-carton, pensée spécialement pour eux ! Au fil de 18 doubles pages thématiques, l'enfant explore son quotidien (corps, émotions, repas, objets, routine...) et s'ouvre progressivement au monde qui l'entoure (animaux, métiers, paysages, couleurs, formes, météo, transports...). Avec plus de 200 images, ce livre invite au dialogue et à la complicité : pour chaque image, l'adulte pose une question, et le bébé, selon son âge, répond en un mot. Une manière simple et ludique d'enrichir le vocabulaire, comme un imagier, tout en donnant du contexte aux mots et en offrant un cadre rassurant aux parents, même peu à l'aise avec la lecture ou la parole adressée au tout-petit. Les illustrations épurées, douces et joyeuses sont parfaitement adaptées à l'attention des bébés et font de cet ouvrage un premier "grand livre" à partager chaque jour.

Chez Editions de la Martinière

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Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Le grand livre des bébés

Paru le 12/06/2026

36 pages

Editions de la Martinière

18,00 €

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Scannez le code barre 9791040125006
9791040125006
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