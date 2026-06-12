Le grand livre des bébés

Les bébés ont enfin leur encyclopédie tout-carton, pensée spécialement pour eux ! Au fil de 18 doubles pages thématiques, l'enfant explore son quotidien (corps, émotions, repas, objets, routine...) et s'ouvre progressivement au monde qui l'entoure (animaux, métiers, paysages, couleurs, formes, météo, transports...). Avec plus de 200 images, ce livre invite au dialogue et à la complicité : pour chaque image, l'adulte pose une question, et le bébé, selon son âge, répond en un mot. Une manière simple et ludique d'enrichir le vocabulaire, comme un imagier, tout en donnant du contexte aux mots et en offrant un cadre rassurant aux parents, même peu à l'aise avec la lecture ou la parole adressée au tout-petit. Les illustrations épurées, douces et joyeuses sont parfaitement adaptées à l'attention des bébés et font de cet ouvrage un premier "grand livre" à partager chaque jour.