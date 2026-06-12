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Les appareils photo argentiques

Aaron Lurth

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Chaque jour, cinq milliards de photographies sont prises dans le monde. Si aujourd'hui il suffit de sortir notre téléphone pour immortaliser des moments de vie, fut un temps où le présent se fixait sur des pellicules. Au fil d'images d'archives et d'explications très documentées, Aaron Lurth retrace deux siècles d'innovations et d'expérimentations dans le domaine de la photographie argentique. Après un détour par le fonctionnement d'un appareil photo, l'auteur vous fera découvrir des spécimens qui ont marqué l'histoire, comme le Hasselband qui accompagna Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Devenant de plus en plus petits, compacts et précis, les appareils photos argentiques ont vite conquis le monde, grâce à des marques très innovantes : Polaroid avec le SX-70 et ses instantanés ou Fujifilm avec le Quiksnap qui inaugura l'ère de l'appareil photo jetable. Aujourd'hui encore, cette technique reste très appréciée des photographes, pour son grain et son approche unique.

Par Aaron Lurth
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Aaron Lurth

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Mode

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Les appareils photo argentiques

Aaron Lurth

Paru le 12/06/2026

128 pages

Editions de l'Imprévu

15,95 €

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Scannez le code barre 9791029511387
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