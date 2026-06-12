Lascaux et la Préhistoire

20 illustrations sur Lascaux et l'époque préhistorique. Des illustrations sur le mode de vie des hommes préhistorique dans la vallée de la Vézère, avec les sites identifiables, sur la découverte de la grotte par des enfants de Montignac-Lascaux (d'après des photos anciennes) et sur Lascaux IV. Exemple de dessins pour l'époque préhistorique : - La Vézère au temps de la préhistoire (falaises et mammouths) - hommes préhistoriques dans la grotte de lascaux-vivre à la préhistoire (feu, habitats, etc.) Exemple de dessins pour l'époque de la découverte de la grotte originelle : - découverte de Lascaux avec le chien et les enfants - l'abbé Glory et ses relevés - les visites avec l'abbé Breuil (dessins d'après photos) - Montignac à l'époque (dessins d'après photos) Exemple de dessins pour l'époque contemporaine : - reproduction des dessins - Le site de Lascaux IV, etc.