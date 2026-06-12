Le Débarquement de Normandie tant attendu crée un immense espoir au sein de la population qui prépare déjà en cachette les festivités de la libération. Fidèle à son sens de l'engagement, le Lynx participe activement à l'insurrection nationale visant partout en France à enrayer la machine de guerre nazie. Hélas, l'avancée des Alliés est lente et la répression s'intensifie, Mme Marnier en faisant les frais. François, Lisa et Eusèbe adaptent leur lutte en permanence tant le climat est instable. Les dernières semaines seront sans doute les plus dangereuses. Et même si cette fois la fin de Pétain approche, la guerre n'est pas finie.