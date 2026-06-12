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#Bande dessinée jeunesse

La guerre n'est pas finie

Benoît Ers, Dugomier

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Le Débarquement de Normandie tant attendu crée un immense espoir au sein de la population qui prépare déjà en cachette les festivités de la libération. Fidèle à son sens de l'engagement, le Lynx participe activement à l'insurrection nationale visant partout en France à enrayer la machine de guerre nazie. Hélas, l'avancée des Alliés est lente et la répression s'intensifie, Mme Marnier en faisant les frais. François, Lisa et Eusèbe adaptent leur lutte en permanence tant le climat est instable. Les dernières semaines seront sans doute les plus dangereuses. Et même si cette fois la fin de Pétain approche, la guerre n'est pas finie.

Par Benoît Ers, Dugomier
Chez Le Lombard

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Auteur

Benoît Ers, Dugomier

Editeur

Le Lombard

Genre

BD jeunesse divers

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La guerre n'est pas finie

Benoît Ers, Dugomier

Paru le 12/06/2026

56 pages

Le Lombard

13,45 €

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Scannez le code barre 9782808216937
9782808216937
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