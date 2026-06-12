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Le patrimoine - histoires de transmissions - Bretagne

Guy Sallavuard, François Cocco, Christophe Maugendre

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- Les édifices patrimoniaux, publics et privés, sont partout dans notre cadre de vie. Ils portent la mémoire et racontent les histoires de ceux qui, célèbres ou inconnus, historiques ou contemporains, les ont construits, décorés et occupés. - La Fondation du patrimoine, acteur majeur de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine français, a sélectionné des exemples emblématiques dans les quatre départements bretons : Dans les Côtes d'Armor : le viaduc de Caroual (Erquy), le couvent des Carmes du Guildo (Créhen), le train du Trieux (Gouarec), l'auberge de Porte à la Rose (Quintin) Dans le Finistère : le phare du Petit-Minou (Plouzané), les landes des Monts d'Arrée (Plounéour-Ménez), l'ancienne conserverie (Loctudy), la chapelle Notre-Dame de Penhors (Pouldreuzic), l'église Saint-Pierre (Ploudiry), la charpenterie de marine (Hôpital-Camfrout) En Ille-et-Vilaine : l'ancien presbytère d'Irodouër (Irodouër), le fort de la Conchée (Saint-Malo), la cathédrale de Dol-de-Bretagne (Dol-de-Bretagne), la chapelle de Saint-Cado (Belz), le tumulus de Mané er Hroeck (Locmariaquer), le marais de Kerdual (Trinité-sur-Mer), le château de Pontivy (Pontivy), la charpenterie de marine (Séné). En couverture : le phare du Petit-Minou

Par Guy Sallavuard, François Cocco, Christophe Maugendre
Chez Ouest-France

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Auteur

Guy Sallavuard, François Cocco, Christophe Maugendre

Editeur

Ouest-France

Genre

Récits de voyage

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Le patrimoine - histoires de transmissions - Bretagne

Guy Sallavuard, François Cocco, Christophe Maugendre

Paru le 12/06/2026

96 pages

Ouest-France

15,50 €

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