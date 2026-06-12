Whisper it in the Night - Tome 1

Miya vient d'entrer en seconde. Elle tombe amoureuse de Harutaka, touchée par sa gentillesse. Les deux s'entendent à merveille, jusqu'au jour où Itone, l'amie de Miya, fait sa déclaration à Harutaka. Il accepte de sortir avec elle parce qu'il n'avait "pas de raison de refuser" . Miya se demande ce qui se serait passé si elle avait sauté le pas la première. Elle tente de tourner la page, mais ses sentiments ne font que s'intensifier... Que va-t-elle faire ? Plongez dans ce récit où l'amour n'est pas une réponse immédiate, mais une construction patiente de soi et vers l'autre.